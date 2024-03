Певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе

На концерте в Лос-Анджелесе Мадонна предложила поклонникам присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. "Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?" – спросила певица.

‘Politically incorrect. Sorry about that’: Madonna apologises for telling wheelchair user to stand at concert https://t.co/xdhVGU2JiU