Певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе
На концерте в Лос-Анджелесе Мадонна предложила поклонникам присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. "Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?" – спросила певица.
‘Politically incorrect. Sorry about that’: Madonna apologises for telling wheelchair user to stand at concert https://t.co/xdhVGU2JiU— The Guardian (@guardian) March 11, 2024
Затем, подойдя ближе к краю сцены она поняла свою ошибку. Сразу за этим артистка добавила: "О, окей. Политически некорректно, сожалею об этом. Я рада, что вы здесь", – подчеркнула знаменитость.
Инцидент произошел в рамках ее гастрольного тура "Celebration". О произошедшем конфузе в своих соцсетях певица предусмотрительно умолчала.
Днями ранее, во время концерта, на сцене упала российская исполнительница Кристина Орбакайте.