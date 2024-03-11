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Певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 04:59 Фото: Instagram/madonna
11 марта на своем концерте Мадонна пристыдила одного из зрителей за то, что он не приветствует ее стоя. Увидев человека в инвалидном кресле певице срочно пришлось извиниться, сообщает Zakon.kz.

На концерте в Лос-Анджелесе Мадонна предложила поклонникам присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. "Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?" – спросила певица.

Затем, подойдя ближе к краю сцены она поняла свою ошибку. Сразу за этим артистка добавила: "О, окей. Политически некорректно, сожалею об этом. Я рада, что вы здесь", – подчеркнула знаменитость.

Инцидент произошел в рамках ее гастрольного тура "Celebration". О произошедшем конфузе в своих соцсетях певица предусмотрительно умолчала.

Днями ранее, во время концерта, на сцене упала российская исполнительница Кристина Орбакайте.

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