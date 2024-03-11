Певица Мадонна оконфузилась на своем концерте в Лос-Анджелесе

11 марта на своем концерте Мадонна пристыдила одного из зрителей за то, что он не приветствует ее стоя. Увидев человека в инвалидном кресле певице срочно пришлось извиниться, сообщает Zakon.kz.

На концерте в Лос-Анджелесе Мадонна предложила поклонникам присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. "Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?" – спросила певица.

‘Politically incorrect. Sorry about that’: Madonna apologises for telling wheelchair user to stand at concert https://t.co/xdhVGU2JiU — The Guardian (@guardian) March 11, 2024

Затем, подойдя ближе к краю сцены она поняла свою ошибку. Сразу за этим артистка добавила: "О, окей. Политически некорректно, сожалею об этом. Я рада, что вы здесь", – подчеркнула знаменитость.

Инцидент произошел в рамках ее гастрольного тура "Celebration". О произошедшем конфузе в своих соцсетях певица предусмотрительно умолчала.

Днями ранее, во время концерта, на сцене упала российская исполнительница Кристина Орбакайте.