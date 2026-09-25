"Сердце разрывается от боли": Димаш Кудайберген выразил соболезнования после трагедии на Каспии
Фото: Zakon.kz
Всемирно известный музыкальный исполнитель Димаш Кудайберген выразил соболезнования в связи с гибелью 14 военнослужащих в ходе учений на Каспийском море в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Слова скорби он опубликовал 25 сентября 2026 года на своей странице в Instagram.
"Я не могу смириться с гибелью 18-19-летних казахстанцев в Актау. Сердце разрывается от боли, и я не нахожу слов, чтобы выразить все, что чувствую. Они только начинали выходить из детства, и так рано оборвались их молодые жизни… От всего сердца выражаю соболезнования родителям, родным и близким погибших". Димаш Кудайберген
Далее артист выразил надежду, что в Казахстане больше никогда не повторится такое горе.
"Пусть их души обретут рай. Прощайте, братья".Димаш Кудайберген
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
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