Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией на Каспии
Соболезнования размещены на его сайте.
"Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели военнослужащих Вооруженных Сил во время военных учений в Мангистауской области. Разделяя горечь невосполнимой утраты, первый президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в официальной публикации.
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24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.
Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.
На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.
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В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа. Также создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.