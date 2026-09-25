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Политика

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией на Каспии

корабли, море, техника, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:28 Фото: gov.kz
25 сентября 2026 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Соболезнования размещены на его сайте.

"Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели военнослужащих Вооруженных Сил во время военных учений в Мангистауской области. Разделяя горечь невосполнимой утраты, первый президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в официальной публикации.

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24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.

На данный момент известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

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В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа. Также создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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