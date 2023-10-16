Какую помощь Казахстан оказал Афганистану

Завершены работы по отправке гуманитарного груза в Афганистан. Об этом 16 октября 2023 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделено 1659 тонн гуманитарного груза.

Фото: gov.kz

"Первая партия гуманитарной помощи – 70 палаток и лекарственные средства ТОО "СК-Фармация" – доставлена 11 октября самолетом Национальной гвардии РК в город Герат Афганистана. Гуманитарный груз (мука, крупа рисовая, растительное масло, молочные консервы, кровати, постельные принадлежности, одежда), сформированный в 27 железнодорожных вагонах, отправлен из Алматы и Карагандинской области". Пресс-служба МЧС РК

Погрузку, как уточнили в ведомстве, обеспечивали военнослужащие воинских частей 28237 и 52859 МЧС РК.

Фото: gov.kz

Кроме того, Казахстан направил спасателей в Афганистан. Оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в количестве 45 человек прибыл 10 октября ночью в провинцию Герат.

Материал по теме Казахстанские спасатели оказали медицинскую помощь 80 жителям Афганистана

7 октября 2023 года Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли более 2 тыс. человек. По словам главы полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате Сиддига Ибрагима, более 90% людей, погибших в результате землетрясения, составляли женщины и дети.

Материал по теме МИД: Информации о пострадавших в Афганистане казахстанцев нет

11 октября в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5. 15 октября в стране произошло еще одно мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера, в результате которого один человек погиб и около 150 получили ранения.