Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Миграционный кризис в Техасе: журналист заявила о ловушке

Миграционный кризис в Техасе: журналист заявила о ловушке Фото: pixabay
Американская журналистка Томи Ларен призвала американцев не пытаться добраться до границы и самим как-то решать вопросы с мигрантами, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X журналист написала, что это ловушка властей. "Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.

Американские СМИ пишут, что действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация на границе США стала орудием массового разрушения.


Читайте также

В трех областях России отключают мобильный интернет по ночам
Джо Байден
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
собака на серфе
Собака-серфер произвела фурор на пляжах Перу
Елена Вебер
Байден Джо Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: