Миграционный кризис в Техасе: журналист заявила о ловушке

Американская журналистка Томи Ларен призвала американцев не пытаться добраться до границы и самим как-то решать вопросы с мигрантами, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X журналист написала, что это ловушка властей. "Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка", — заявила она.

As much as I agree the situation at the border is out of control, it’s important that Texas and the National Guard handles it. Concerned Americans SHOULD NOT attempt to journey to the border. It’s a trap. They will Jan 6 you. Don’t do it. — Tomi Lahren (@TomiLahren) January 27, 2024

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.

Американские СМИ пишут, что действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация на границе США стала орудием массового разрушения.



