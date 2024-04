В Мексике загорелась крупная нефтегазовая платформа

Пожар по местному времени произошел около 18:48, 6 апреля (05:48, 7 апреля по Астане).

#BREAKING : Mexico's Pemex Reports Fire at Offshore Platform, Nine Workers Injured



The fire broke out late afternoon in a part of the Akal B platform where gas pipelines are located.#Mexico #gas #pipelines #Fire #emergency #accident #smoke pic.twitter.com/KTZWJyClXa