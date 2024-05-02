Апокалиптические пейзажи в Эмиратах принес ураган

В Объединенных Арабских Эмиратах ураган принес с собой эпичные молнии, апокалиптические пейзажи и задержки авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

На Абу-Даби и Дубаи вновь обрушилась непогода: сверкающие громы и молнии, клубящиеся облака и другие страшные картины наблюдали жители и гости городов.

А главный авиаперевозчик страны Emirates объявил о задержках десятков рейсов. Кроме того, в городах закрыли школы, а офисных клерков отправили по домам.

В Дубае введен оранжевый уровень опасности.

Людям также запретили выходить в море, посещать горные и пустынные районы.

Как сообщают местные СМИ, в Дубае за 12 часов выпало осадков более чем в два раза больше по сравнению с тем, что обычно выпадает за апрель и май вместе взятые. В Абу-Даби за сутки показатель превысил норму в четыре раза.

Ранее сообщалось, что наводнение обрушилось на Медину.