Апокалиптические пейзажи в Эмиратах принес ураган
На Абу-Даби и Дубаи вновь обрушилась непогода: сверкающие громы и молнии, клубящиеся облака и другие страшные картины наблюдали жители и гости городов.
А главный авиаперевозчик страны Emirates объявил о задержках десятков рейсов. Кроме того, в городах закрыли школы, а офисных клерков отправили по домам.
В Дубае введен оранжевый уровень опасности.
Людям также запретили выходить в море, посещать горные и пустынные районы.
Как сообщают местные СМИ, в Дубае за 12 часов выпало осадков более чем в два раза больше по сравнению с тем, что обычно выпадает за апрель и май вместе взятые. В Абу-Даби за сутки показатель превысил норму в четыре раза.
Ранее сообщалось, что наводнение обрушилось на Медину.