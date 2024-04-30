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40 дней после теракта: у "Крокус сити холла" вспоминают погибших

40 дней после теракта, Крокус , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:52 Фото: Instagram/crocuscityhall
Сегодня, 30 апреля, у "Крокус сити холла" прошло заупокойное богослужение по жертвам теракта, произошедшего 40 дней назад, сообщает Zakon.kz.

В православном христианстве принято особенно поминать в молитве умерших на третий, девятый и 40-й дни после смерти.

Заупокойное богослужение прошло у самого "Крокус сити холла". Здесь собрались пострадавшие, друзья и родные погибших при теракте. Панихиды также пройдут в Никольском соборе в Павшинской пойме.


Панихиду провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он служил панихиды на месте трагедии в третий и девятый день.

Террористический акт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, перед началом выступления группы "Пикник". Внутри было более 6 тыс. человек. Нападавшие открыли огонь из автоматов по людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек, 551 человек пострадал.

40 дней после теракта в Крокус сити холле, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:52

Фото: Instagram/crocuscityhall

25 марта стало известно, что санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей. 26 марта было предъявлено обвинение восьмому подозреваемому, которого арестовали до 22 мая. 1 апреля суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела. В настоящее время известно о 12 подозреваемых в причастности к теракту.

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