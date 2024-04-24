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В Милане запретят есть пиццу и мороженое

Италия, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 04:41 Фото: pixabay
Власти Милана всерьез намерены запретить есть пиццу и мороженое после полуночи, сообщает Zakon.kz.

В Милане планируют ввести закон, запрещающий продавать еду навынос в ночное время. Ограничения коснутся пиццы, мороженого и других блюд, пишет Independent.

Проект направлен на борьбу с шумными гражданами, которые наводняют улицы Милана в ночные часы. Предполагается, что запрет будет действовать с мая по ноябрь с 00:30 в будние дни и с 1:30 в выходные.

По данным издания, у жителей города есть несколько дней, чтобы подать апелляцию и предложить изменения в закон. Оказывается в 2013 году городские власти уже пытались ввести подобное ограничение, однако отказались от него после протеста мороженщиков, которые организовали митинг возле ратуши.

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