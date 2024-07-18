Трампа призвали вернуть заложников и завершить конфликт на Ближнем Востоке

На съезде республиканцев США в Милуоки, где уже третий день присутствует бывший президент и нынешний кандидат Дональд Трамп, к нему обратились родители одного из заложников, которого удерживает ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, родители одного из заложников выступили с утверждением, что Дональду Трампу под силу завершить конфликт на Ближнем Востоке и освободить заложников.





Ранее сообщалось, что в Милуоки 15 июля начал работу съезд Республиканской партии. В первый день делегаты выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса – кандидатом в вице-президенты. Отметим, что Трамп в первый день вышел на сцену перед делегатами Национального съезда республиканцев в Милуоки с перебинтованным ухом. В ночь на пятницу на съезде Трамп толкнет свою программную речь. Это будет его первое выступление после произошедшего 13 июля покушения.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

81-летний демократ Джо Байден, баллотирующийся на второй срок заразился коронавирусом и отменил выступление в Лас-Вегасе. Сейчас Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента. Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него легкие симптомы болезни, чувствует он себя хорошо.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что Армия Израиля освободила четверых заложников, похищенных во время нападения в октябре. Это 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив. По данным ЦАХАЛа, все четверо были похищены на музыкальном фестивале "Нова" во время нападения на Израиль 7 октября. Точное количество заложников, оставшихся в плену у ХАМАС, неизвестно. В июне СМИ писали, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа живыми остаются 120 человек, похищенных 7 октября.

