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Трамп заступился за женщину-агента, которая столкнулась с кибербуллингом после покушения

Дональд Трамп заступился за женщину-агента, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 21:30 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы Соединенных Штатов, которая подверглась нападкам в интернете, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Daily Mail, среди охранявших его женщин-агентов не было ни одной медлительной. Политик заявил, что женщина, которая сидела справа от него, является прекрасным человеком.

"Она была такой храброй, она защищала меня, как могла, она была готова "схватить пулю", – сказал Трамп на митинге в Сент-Клауде (штат Миннесота).

В частности, ведущий политического шоу Daily Wire Мэтт Уолш написал в социальной сети X (бывший Twitter), что женщины не должны работать в Секретной службе. По его мнению, "там должны быть самые лучшие, а среди лучших в этой работе нет женщин".

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.

28 июля Трамп заявил, что, несмотря на покушение, планирует вновь выступить под открытым небом.

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