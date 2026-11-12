Опасные хищники стали причиной гибели матери и дочери во время прогулки

В Канаде ДНК-экспертиза подтвердила причастность четырех медведей гризли к гибели 48-летней женщины и ее 20-летней дочери, тела которых обнаружили после прогулки по лесу. Всех хищников усыпили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, трагедия произошла в поселке Белла-Кула, примерно в 1 000 км от Ванкувера. Сообщение об исчезновении 48-летней Дженнифер Балкаррас и ее 20-летней дочери Селы Рид поступило 1 ноября после того, как они не вернулись с прогулки по тропе.

Поисковые группы обнаружили тела погибших на расстоянии около 150 метров друг от друга в начале ноября.

"Служба охраны природы Британской Колумбии подтвердила, что генетическая экспертиза связала с нападением взрослую самку медведя и трех ее детенышей", – говорится в сообщении.

Все четыре хищника были ликвидированы ради безопасности населения в соответствии с протоколами по урегулированию конфликтов между людьми и дикими животными.

"Наше расследование также показало, что это нападение, вероятнее всего, носило хищнический характер, что случается крайне редко", – сообщил инспектор Джефф Тайр.

Погибшая Дженнифер работала арт-терапевтом и переехала в регион незадолго до трагедии, а ее дочь Села училась на бухгалтера и работала ассистентом в сфере образования.

Расследование самого инцидента завершено, однако профильные ведомства планируют провести дополнительный анализ обстоятельств происшествия.

И в США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке. В горах Текели мужчина нос к носу столкнулся с медведем.

В СМИ в последнее время часто выходили новости о том, что медведи появляются недалеко от людей и даже нападают на них. Например, два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. 19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.