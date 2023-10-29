Аким Карагандинской области пообещал взять под личный контроль помощь семьям шахтеров

Аким Карагандинской области, где произошла катастрофа, унесшая жизни почти четырех десятков горняков, рассказал какие меры принимаются в регионе и пообещал держать ситуацию на личном контроле, сообщает Zakon.kz.

Ермаганбет Булекпаев рассказал, что день у него начался с посещения родных и близких погибших шахтеров.

"Выразил слова соболезнования и поддержки. По поручению главы государства акимат области работает в оперативном режиме по оказанию необходимой помощи семьям, включая материальную поддержку, организацию похоронных процессий, и иных мер. Поднимаемые вопросы каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке. Данный вопрос на моем личном контроле", - написал Булекбаев.

Также аким региона обещает держать в курсе предпринимаемых мер.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.



Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 38 человек, 8 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.