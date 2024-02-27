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Жительницу Шымкента осудили за посредничество в даче взятки в размере 42 млн тенге

В Шымкенте осудили взяткодателя Фото: freepik
В Шымкенте завершился судебный процесс в отношении женщины обвиненной в даче взятки. По материалам дела, она передала 42 млн тенге должностному лицу городского Антикора за не доведение дела до суда. Подробности истории – в материале Zakon.kz.

Коррупционный скандал рассматривали в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Подсудимая – 36 летняя жительница города. По данным суда, два года назад подсудимая, действуя в интересах бывшего директора общеобразовательной средней школы № 132, выступила в качестве посредника в даче взятки своему знакомому – должностному лицу Департамента агентства по противодействию коррупции Шымкента.

В материалах дела установлено, что против экс-директора возбудили уголовное дело за получение взятки в размере 1 млн тенге. Подсудимая за не привлечение к уголовной ответственности экс-главы образовательного учреждения передела должностному лицу шымкентского антикора 42 млн тенге.

Но через какое-то время зарегистрированное в отношении экс-директора уголовное дело прекратили в связи с ее смертью. В суде установили, что родные погибшей обратились к посреднику, чтобы вернуть деньги обратно. Однако позже выяснилось, что тот сотрудник антикора уволился. Перед судом он еще не предстал и находится в розыске. А подсудимой гособвинитель запросил 10 лет колонии.

"Чем подтверждаются выводы суда: показаниями самой подсудимой и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, результатами негласных следственных действий. Прокурор просил признать посредника виновной по части 4 статьи 367 УК и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Сторона защиты просила действия подсудимой с части 4 статьи 367 УК переквалифицировать на часть 1 статьи 368 УК и назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы", – рассказали в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента корреспонденту Zakon.kz.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась. Она также сообщила, что не подстрекала к взятке скончавшуюся директора школы, а лишь выполняла ее просьбы. В итоге, представитель Фемиды признал ее виновной, дело переквалифицировали.

"Суд признал подсудимую виновной в посредничестве в даче взятки по части 1 статьи 368 УК, и с учетом признания вины полностью, раскаяния в содеянном, наличием на иждивении тяжелобольной несовершеннолетней дочери, на основании правил части 2 статьи 55 УК назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Ей также назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать государственные должности. Приговор вступил в законную силу", – сообщили в суде Шымкента.

В ноябре прошлого года в Шымкенте на 5,5 осудили бывшего зампреда Антикора Максата Кожабаева. Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов мошенническим путем. Вместе с ним в резонансном деле фигурирует и предприниматель Закир Гуламов.

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