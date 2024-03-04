Сколько полицейских вышли на дороги Алматы после землетрясения

После 5-балльного землетрясения, которое произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22, полиция южной столицы была переведена на усиленный вариант несения службы. В пресс-службе департамента полиции города рассказали, сколько сотрудников ДП вышли на дороги, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, дорожную безопасность в Алматы обеспечивают свыше 120 экипажей патрульной полиции.

"Дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая: светофорные объекты работают в штатном режиме, основные транспортные артерии города переведены на ручное регулирование". Пресс-служба ДП Алматы

Согласно данным Центра оперативного управления, автомобильный трафик увеличен в округе общеобразовательных школ города и детских садов, в связи с тем, что родители одновременно забирают своих детей домой.

"Эти незначительные заторные явления устраняются в рабочем порядке. В целом, выезд из Алматы по всем направлениям свободен, пропускная способность транспортного потока функционирует в штатном режиме. Ситуация на автозаправочных станциях также стабильна: скопления машин нет". Пресс-служба ДП Алматы

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.

Материал по теме Акимат Алматы высказался о повреждениях, зафиксированных после землетрясения

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Материал по теме Сейсмолог обратился к алматинцам с просьбой оставаться в местах сбора населения

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.