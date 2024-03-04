Сколько полицейских вышли на дороги Алматы после землетрясения
Как отмечается, дорожную безопасность в Алматы обеспечивают свыше 120 экипажей патрульной полиции.
"Дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая: светофорные объекты работают в штатном режиме, основные транспортные артерии города переведены на ручное регулирование".Пресс-служба ДП Алматы
Согласно данным Центра оперативного управления, автомобильный трафик увеличен в округе общеобразовательных школ города и детских садов, в связи с тем, что родители одновременно забирают своих детей домой.
"Эти незначительные заторные явления устраняются в рабочем порядке. В целом, выезд из Алматы по всем направлениям свободен, пропускная способность транспортного потока функционирует в штатном режиме. Ситуация на автозаправочных станциях также стабильна: скопления машин нет".Пресс-служба ДП Алматы
Полиция Алматы призывает участников дорожного движения отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.
Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.