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Статисты опровергли информацию о Казахстане, размещенную на зарубежном сайте

Фейковая новость, Казахстан, разводы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 12:16 Фото: pixabay.com
Информацию о том, что Казахстан находится на втором месте в мире по разводам, назвали не соответствующей действительности в Бюро нацстатистики, сообщает Zakon.kz.
"Информация о том, что Казахстан занимает второе место после Мальдив с коэффициентом разводимости равным 4.6, не соответствует действительности", – сообщили в ведомстве 28 марта.

В бюро отмечают, что "главным источником ложной информации является статья на сайте worldpopulationreview.com".

"Коэффициент разводимости по итогам 2022 года составил 2,27 на 1000 человек. В сравнении с 2020, 2021 годами наблюдается снижение коэффициента – с 2,56 и 2,54 соответственно. Итоговые данные за 2023 год будут опубликованы в предстоящем апреле месяце", – сообщили в Бюро нацстатистики.

Бюро уже направило письмо авторам статьи об ошибочно распространенных данных на мировом ресурсе.

26 марта сообщалось, что в Казахстане снизилось число как браков, так и разводов.

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Ирина Капитанова
Бюро национальной статистики Казахстан
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