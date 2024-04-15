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Полицейские пересели на лодки в Петропавловске

Полицейские пересели на лодки в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 22:23 Фото: polisia.kz
В Петропавловске в круглосуточном режиме сотрудники городской и областной полиции патрулируют залитый речной водой микрорайон Подгоры, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Управления полиции города Марата Жумалиева, под контролем не только периметр, но и ушедшие под воду улицы.

"Стражи правопорядка передвигаются на моторных лодках, которые предоставлены местными исполнительными органами. Сильное течение, плавающие в воде фрагменты ограждений и мебели затрудняют движение из-за риска повредить днища и моторы лодок", – говорится в сообщении полиции.


Отмечается, что также полицейские и военнослужащие Национальной гвардии занимаются охраной оставленного людьми имущества от преступных посягательств, готовы при необходимости содействовать эвакуации людей и животных. Фактов мародерства на данный момент не зарегистрировано.

Ранее аким Петропавловска Серик Мухамедиев 15 апреля обратился к горожанам из-за питьевой воды. Он сообщил, что два дня ушло на то, чтобы подключить альтернативный источник водоснабжения Петропавловска.

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