Фото со спящими на земле солдатами растрогало казахстанцев

По Казахстану продолжается борьба с масштабными паводками. Плечом к плечу на постоянной основе работают не только специалисты. Большой воде противостоят военнослужащие, неравнодушные граждане, волонтеры и многие другие, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Министерства обороны 15 апреля 2024 года опубликовала ряд снимков уставших солдат после длительных работ.

"Военнослужащие Вооруженных сил на привале, ведь они и днем, и ночью задействованы в борьбе с паводками – помогают пострадавшим от наводнения в селах и городах. Военные эвакуируют людей и животных, готовят заграждения для предотвращения паводков и вручную укладывают мешки с песком для прочного барьера разбушевавшихся рек", – говорится в описании к публикации.

Больше сил вам, ребята.

Бедные... устали, они же еще дети. Рахмет вам.

Ребятам сил в этом деле!

Молодцы! У них должны быть зарплаты, как у министров.

Армия сильна, когда ее народ поддерживает! – пишут пользователи Сети.

На еще одном опубликованном видео солдаты готовят заграждения для предотвращения паводков в Атырау. Они вручную укладывают мешки с песком, формируя прочный барьер вдоль берега реки.

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