Фото со спящими на земле солдатами растрогало казахстанцев
Фото: пресс-служба МО РК
По Казахстану продолжается борьба с масштабными паводками. Плечом к плечу на постоянной основе работают не только специалисты. Большой воде противостоят военнослужащие, неравнодушные граждане, волонтеры и многие другие, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Министерства обороны 15 апреля 2024 года опубликовала ряд снимков уставших солдат после длительных работ.
"Военнослужащие Вооруженных сил на привале, ведь они и днем, и ночью задействованы в борьбе с паводками – помогают пострадавшим от наводнения в селах и городах. Военные эвакуируют людей и животных, готовят заграждения для предотвращения паводков и вручную укладывают мешки с песком для прочного барьера разбушевавшихся рек", – говорится в описании к публикации.
- Больше сил вам, ребята.
- Бедные... устали, они же еще дети. Рахмет вам.
- Ребятам сил в этом деле!
- Молодцы! У них должны быть зарплаты, как у министров.
- Армия сильна, когда ее народ поддерживает! – пишут пользователи Сети.
На еще одном опубликованном видео солдаты готовят заграждения для предотвращения паводков в Атырау. Они вручную укладывают мешки с песком, формируя прочный барьер вдоль берега реки.
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