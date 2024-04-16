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Фото со спящими на земле солдатами растрогало казахстанцев

Фото со спящими на земле солдатами растрогало казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 11:45 Фото: пресс-служба МО РК
По Казахстану продолжается борьба с масштабными паводками. Плечом к плечу на постоянной основе работают не только специалисты. Большой воде противостоят военнослужащие, неравнодушные граждане, волонтеры и многие другие, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Министерства обороны 15 апреля 2024 года опубликовала ряд снимков уставших солдат после длительных работ.

"Военнослужащие Вооруженных сил на привале, ведь они и днем, и ночью задействованы в борьбе с паводками – помогают пострадавшим от наводнения в селах и городах. Военные эвакуируют людей и животных, готовят заграждения для предотвращения паводков и вручную укладывают мешки с песком для прочного барьера разбушевавшихся рек", – говорится в описании к публикации.
  • Больше сил вам, ребята.
  • Бедные... устали, они же еще дети. Рахмет вам.
  • Ребятам сил в этом деле!
  • Молодцы! У них должны быть зарплаты, как у министров.
  • Армия сильна, когда ее народ поддерживает! – пишут пользователи Сети.

На еще одном опубликованном видео солдаты готовят заграждения для предотвращения паводков в Атырау. Они вручную укладывают мешки с песком, формируя прочный барьер вдоль берега реки.

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