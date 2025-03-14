Новый рабочий график: что изменилось для жителей Риддера с 14 марта

С сегодняшнего дня, 14 марта 2025 года, в Риддере перешли на "собственный часовой пояс". Теперь рабочий день госучреждений, предприятий и социальных служб начинается в 08:00 и завершается в 17:30, а обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:30, сообщает Zakon.kz.

Как пишет altainews.kz со ссылкой на РСК, нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона. Риддер также присоединился к инициативе.

Изменения направлены на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические условия региона. При этом новый режим не затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.

Заместитель акима Риддера Болат Акужанов подчеркнул, что изменение рабочего графика было обсуждено с населением.

"Нами был проведен ряд встреч с риддерцами, в ходе которых данный вопрос был обсужден. Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени", – отметил он.

По словам местных жителей, новый график стал удобнее и предсказуемее:

"Это правильное и своевременное решение. Во-первых, так безопаснее – утром на работу теперь не приходится добираться в темноте. Во-вторых, продуктивность в первой половине дня выше, работать стало легче и быстрее", – считает жительница города Ляззат Шаяхметова.

Поддержала изменение рабочего графика другая риддерчанка Ольга Вахрамеева. По ее словам, это удобно.

"Теперь режим работы лучше согласуется с графиком детских садов, которые открываются в 08:00. Начинаем раньше – раньше заканчиваем, а значит, остается больше времени на семью", – отметила она.

Власти города считают, что такой режим работы позволит улучшить баланс между трудовой занятостью и личной жизнью. Жители города в целом положительно восприняли изменения.

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Напомним, с 5 января 2025 года новый график работы ввели в Катон-Карагайском районе. С 24 февраля на "собственный часовой пояс" перешли еще два района ВКО: Маркаколь и Улкен Нарын. С марта рабочий график изменился в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар. Позднее к ним присоединились Уланский, Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай. Таким образом, на "свой" график перешли 11 районов Восточного Казахстана.

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