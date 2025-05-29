#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Общество

Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата

Врали и смеялись: потерпевшая сторона потребовала наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
29 мая 2025 года адвокаты потерпевшей стороны заявили о причастности двух девушек к убийству Шерзата Полата и ходатайствовали в суде принять это во внимание, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Мейрман Шекеев заявил, что свидетельницы Эльмира Нурбекова и Дана Жаксыгелди дали суду ложные показания, вводили в заблуждение участников процесса и путались в показаниях. Хотя материалы дела, аудиофонограмма и видеофиксация в авто подтверждают их прямую причастность к убийству Шерзата Полата.

"Эльмира Нурбекова на досудебном расследовании говорила, что не видела, кто нанес ножом удар Шерзату Полату. Далее она отказалась от первых показаний, ссылаясь на то, что не понимала, что там написано. Однако в суде она продемонстрировала свои хорошие знания казахского языка. Еще она заявила о давлении со стороны полиции, но это ничем не подтверждается. Исследовав записи аудио и видео, мы убедились в том, что она свободно говорит по-казахски. Она всегда при себе имела телефон. Находилась на месте происшествия и вместе скрылись. В авто Нурбекова вступает в разговор с подсудимыми, шутит, смеется, высказывает свое мнение касательно произошедшего. Видно, что на нее никто не оказывает давление". Мейрман Шекеев

Адвокат отметил, что девушка дала клятву суду говорить правду. В связи с этим ходатайствовал – за ложные показания и недонесение о тяжком преступлении направить материалы дела прокурору Алматинской области для принятия мер. Аналогичное прошение касается и Даны Жаксыгелди.

Ходатайство поддержали даже адвокаты некоторых обвиняемых, ссылаясь на то, что их подзащитные меньше причастны к происшествию, однако находятся на скамье подсудимых. Суд рассмотрит ходатайство в совещательной комнате.

Кроме того, адвокаты потерпевшей стороны просили суд вернуть дело на предварительное слушание, чтобы изменить статьи некоторым обвиняемым и ужесточить наказание, однако суд отказал, ссылаясь на то, что при необходимости и появлении новых обстоятельств дела вернет дело прокурорам на доследование. 

Отметим, девушки рассказали суду, что познакомились с некоторыми обвиняемыми по делу Шерзата Полата за день до трагедии. 3 октября 2024 года, то есть в канун драки, они отдыхали вместе в кафе. А после вместе поехали в магазин "Камажай" в Талгаре.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане
Общество
17:18, Сегодня
Как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане
Лето в Алматы и Астане начнется с дождя
Общество
16:52, Сегодня
Лето в Алматы и Астане начнется с дождя
Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане
Общество
16:46, Сегодня
Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: