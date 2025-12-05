Кабинет не был готов к реанимации: эксперт указала на ошибки врачей перед смертью ребенка в стоматологии

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 5 декабря 2025 года продолжается суд по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Независимый эксперт по профилю "педиатрия" Бахыт Мусина раскритиковала действия врачей в тот день, когда умерла девочка.

"Стоматолог Аубакиров сразу пришел в кабинет и дал задание своей помощнице – цитируется – вызвать скорую помощь через администратора. Бушена (ассистент стоматолога. – Прим. Ред.) пошла на первый этаж – вызывать скорую помощь. Она спускается, она там к (администратору. – Прим. Ред) заходит, и только потом вызывают. Это же экстренный вызов. Экстренный вызов вызывается с места, на улице, любым прохожим. А здесь собрались врачи и не могут вызвать скорую помощь. Они спускаются, поднимаются и через начальство вызывают скорую помощь – разрешение просят?" – дополнила она.

В связи с чем у эксперта уточнили, насколько были важны эти потраченные 3-4 минуты. Она отметила, что в таких экстренных ситуация важна каждая минута, а ассистент подошел только в 13:38. Также она указала на ряд других проблем.

"Во-первых, адреналин должен вводиться хотя бы в локтевую вену. На кисти у трехлетнего ребенка – это очень тонкая венка. Понимаете, это как продвижение автомобиля по загруженной трассе, когда он между машинами там кое-как, еле-еле проходит. А ожидать мгновенного эффекта, чтобы он сразу сработал, – это будет задержка его действия. Во-вторых, не было препарата в достаточном объеме. О том, что они были не готовы, говорит целый ряд фактов: дефибриллятор где-то находится в другом месте, одноразовые наклейки, датчики надо принести. Ну и потом… я просто не знаю, как спокойно говорить о том, что кабинет вообще не готов. Адреналина, атропина не было", – продолжила Бахыт Мусина.

С ее слов, анестезиолог должна была заранее подготовить кабинет: проверить оборудование, заказать необходимые препараты и убедиться, что интубационные трубки и другие расходные материалы соответствуют возрасту пациента.

Также у нее уточнили, имелся ли смысл продолжать прямой массаж сердца на протяжении 40-45 минут.

"Дело в том, что реанимационные мероприятия от момента фиксации клинической смерти проводятся в течение 30 минут. В отсутствие адреналина, атропина уповать на более длительный массаж сердца здесь вообще не приходится. Нет запускающих моментов. Просто качать – все равно эффекта не будет", – заявила эксперт.

До этого Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.

На прошлом заседании суда, 2 декабря, стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

2 декабря 2025 года в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон.