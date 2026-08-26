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Общество

Дроны, ИИ и тактические симуляторы: как изменится НВП в школах Казахстана с 1 сентября 2026 года

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:16 Фото: pexels
В школах Казахстана с нового учебного года начальная военная подготовка (НВП) будет проходить по обновленной программе, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 26 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:

"С нового учебного года в казахстанских школах внедрят обновленную программу по начальной военной подготовке (НВП)... Нововведения связаны с изменениями в Законе РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", вступившими в силу с 1 сентября текущего года в рамках развития военно-патриотического воспитания. Соответствующие изменения были подписаны главой государства в июле 2025 года".

Как отметила заместитель начальника Департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина, с 1 сентября дисциплина возвращает название "Начальная военная подготовка" и полностью меняет формат.

"Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов", – рассказала она.

Сообщается, что в рамках секции методисты, доктора PhD и профессора представили современные подходы к организации НВП и военно-патриотического воспитания. Отдельное внимание уделили подготовке молодежи к воинской службе, новым профессиональным компетенциям преподавателей и системе их непрерывного развития.

"Одним из ключевых направлений стала цифровизация учебного процесса. Педагогам показали возможности применения искусственного интеллекта при разработке учебных материалов, оценочных средств и ситуационных задач. В ходе практической демонстрации "Современный урок НВП: от учебной задачи к цифровому сценарию" участники ознакомились с тактическими симуляторами и цифровыми образовательными решениями".Пресс-служба МО РК

Также сообщается, что были представлены методы обучения технологиям беспилотных летательных аппаратов в рамках НВП, современные подходы к допризывной подготовке в системе дополнительного образования, а также применение военно-спортивных и военно-прикладных соревнований в образовательном процессе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:16
Диктанты, контрольная и сочинение: повысится ли нагрузка на казахстанских школьников

25 августа 2026 года первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года. Также она рассказала, что в школах вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Вместе с тем она уточнила, что школьников начнут оценивать по всем предметам. О том, как будет формироваться четвертная оценка, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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