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Общество

4 млрд тенге удалось сохранить: в правительстве рассказали о реформе ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 27 августа 2026 года, в правительстве Казахстана рассказали о реформе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что в январе текущего года в целях повышения эффективности управления средствами ОСМС Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) был передан в ведение Министерства финансов РК.

В рамках поставленной президентом задачи по трансформации системы ОСМС в феврале началась реализация реформы, направленной на устранение накопившихся финансовых и управленческих дисбалансов. Особое внимание было уделено повышению финансовой дисциплины и формированию новой модели управления с единым цифровым контуром.

Одним из ключевых изменений стал переход от последующего контроля к предупреждению необоснованных выплат еще до их осуществления.

Например, если раньше проверка выплат проводилась постфактум – уже после того, как деньги ушли, то теперь необоснованные выплаты предотвращаются до оплаты. В результате за первое полугодие 2026 года система антифрода выявила дефекты на сумму более 4 млрд тенге до того, как соответствующие средства были бы перечислены медицинским организациям.

Оплата по отдельным видам медпомощи через новую цифровую платформу Qalqan в "пилоте" по Астане

Параллельно меняется сама модель управления финансированием и данными. Весь цикл, начиная от планирования и закупа до контроля и оплаты медицинской помощи, объединяется в единый цифровой контур на платформе Qalqan.

Сейчас в пилотной апробации на базе 207 клиник. Через платформу уже осуществляется оплата по 20 из 92 видов медицинской помощи, еще по 60 видам – тестируется. До конца года все заявленные виды планируется перевести в промышленную эксплуатацию.

При этом Qalqan является не только инструментом финансового контроля – платформа также нацелена на оказание помощи медорганизациям по управлению своим финансовым состоянием, в том числе на снижение хронической кредиторской задолженности, а также способствует сокращению административной нагрузки на врачей.

При этом изменения не ограничиваются цифровизацией и усилением контроля. Перестраивается сама модель работы фонда. Теперь фокус меняется: от контроля расходов – к эффективности финансирования и результату медицинской помощи. Это означает, что ФСМС будет оценивать не только объем и стоимость оказанных услуг, но и то, какой результат получает пациент за направленные средства.

Контроль услуг через QR-код и eGov Mobile

Цифровизация также меняет роль самого пациента. Из пассивного получателя медицинской помощи он становится участником контроля за услугами, которые государство и ФСМС оплачивают от его имени.

Часть этих решений уже работает: сегодня пациент может подтвердить факт посещения медицинской организации через QR-код в eGov Mobile, в дальнейшем этот сервис будет запущен в приложениях банков второго уровня.

Следующим этапом станет электронный финансовый паспорт пациента, в котором будет доступна информация об оказанной и оплаченной за него медицинской помощи.

Таким образом, трансформация ОСМС предполагает переход от простого контроля объема и стоимости услуг к оценке эффективности финансирования и конечного результата медицинской помощи.

На данный момент первый этап реформирования системы ОСМС, направленный на финансовую дисциплину, прозрачность и управляемость ОСМС, завершен.

Во втором полугодии 2026 года фонд переходит от перестройки к масштабированию механизмов новой модели. Задача следующего этапа заключается в преобразовании всех проведенных изменений в конкретный результат:

  • для пациента – доступная и результативная медицинская помощь,
  • для врача – понятные правила и справедливая модель финансирования.

Именно изменения для пациента и врача станут главным критерием эффективности всех проводимых изменений.

16 января 2026 года мы писали, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС Министерству финансов РК.

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3 августа сообщалось, что в Казахстане выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). По данным фактам АФМ расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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