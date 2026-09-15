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События

"Не знает о гибели всей семьи": оправданная по делу о громком убийстве в Атырау вернулась к детям

руки, рукопожатие, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 10:26 Фото: pexels
Фигурантка резонансного дела о жестоком убийстве семьи из четырех человек в селе Жангельдин Атырауской области, совершенном в конце 2025 года, Акбаян Мухангалиева встретилась со своими детьми после выписки из центра психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Долгожданную и трогательную встречу матери с тремя детьми сняли на видео и опубликовали в социальных сетях сегодня, 15 сентября 2026 года. В кадре можно увидеть, как малыши подбежали к маме и обняли ее.

Известно, что в настоящее время Акбаян Мухангалиева находится под присмотром родственников и проходит реабилитацию. По их словам, ее состояние оценивается как хорошее.

При этом женщине пока не сообщили о гибели близких. Родственники опасаются, что эта информация может тяжело отразиться на ее психологическом состоянии.

Когда и как рассказать ей о случившемся, они решат после дальнейшего восстановления.

Немного предыстории. Семья Мухангалиевой – ее родители, брат и сестра – загадочно исчезла в декабре 2025 года, после чего родственники и волонтеры объявили их в розыск. Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили тела всех четырех пропавших с признаками насильственной смерти на территории их собственного частного дома.

Изначально женщина была объявлена в международный розыск вместе со своим супругом Султаном Сарсемалиевым. В феврале 2026 года их задержали в Индонезии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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