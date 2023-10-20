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Посол Ирана в Казахстане высказался о ситуации в секторе Газа

Посол Ирана в Казахстане высказался о ситуации в секторе Газа Фото: Zakon.kz
На пресс-конференции 20 октября посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукари высказался о ситуации в секторе Газа. Он ответил на вопрос о том, могут ли иранские военные вмешаться в палестино-израильский конфликт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Посол напомнил о позиции Ирана в отношении палестинской военизированной группировки ХАМАС. Иран поддерживает ХАМАС и не считает организацию террористической.

"Иран и сам говорил, что поддерживает группы, которые выражают сопротивление захватчикам ("захватчиками" Иран называет Израиль. – Прим. ред.). Особенно поддерживает действия группировки ХАМАС. Духовный лидер Ирана заявил, что готов целовать руки каждому военнослужащему, который борется с захватчиками". Али Акбар Джоукари

На вопрос, в каком случае власти Ирана могут вмешаться в конфликт, дипломат конкретно ответить не смог. 

"Что касается вопроса о том, в каком случае Иран может вмешаться в вооруженное сопротивление на территории сектора Газа, я точно не знаю ответа. Руководство нашей страны ранее заявило о своей позиции в отношении данного конфликта. Если продолжится эта агрессия, жестокость, мусульмане со всего мира могут выразить свою реакцию. Как вы видите, в этой ситуации исламские страны продемонстрировали свое единство и проявили единую и похожую позицию". Али Акбар Джоукари

По словам посла, сейчас палестинские группировки продолжают борьбу против Израиля. Он заявил, что власти Ирана концентрируют усилия на том, чтобы остановить насилие в секторе Газа. Али Акбар Джоукари указал, что акции в поддержку Палестины прошли "по всему миру", в том числе в Берлине, Париже и Лондоне, а также в исламских странах.

Он добавил, что 19 октября активисты, поддерживающие Палестину, ворвались в Капитолий США. С точки зрения посла, это свидетельствует о том, что "все миролюбивые люди призывают к остановке и прекращению насилия".

"Все страны видят, что там (в секторе Газа. – Прим. ред.) происходит военное преступление. Там приостановлена подача воды, электричества, и никто не может это скрыть от мирового сообщества, потому что обо всем этом ежеминутно сообщается. Поэтому Иран сконцентрирован на политике, чтобы приостановить это насилие". Али Акбар Джоукари

В заключение посол подчеркнул, что в палестино-израильском конфликте не участвует ни Иран, ни какие-либо другие страны, но там происходит давняя борьба между одной нацией и другой.

Позицию Казахстана по конфликту между палестинскими группировками и Израилем ранее выразил МИД РК. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, при этом просит Израиль воздержаться от непропорционального использования силы против гражданского населения. Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий.

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях.

Армия Израиля вытеснила боевиков со своей территории и ответила мощным ударом по сектору Газа, взяв его в осаду.

Сейчас ситуация в Газе близка к гуманитарной катастрофе. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших, и предупреждает о риске геноцида. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников и готовится к проведению наземной операции.

Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.

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