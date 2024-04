Ожидаются дебаты между Байденом и Трампом

Президент США Джо Байден озвучил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. Это произошло в ходе часового интервью Байдена в шоу SiriusXM. Так, ведущий Говард Стерн признался, что хотел бы посмотреть дебаты двух претендентов на пост президента.

Менеджер предвыборного штаба Трампа Крис Ласивита не оставил вызов без ответа.

Именно этой фразой на своей странице в Х он отреагировал на высказывание Байдена.

Ok let’s set it up ! https://t.co/wPMBiGi0IU