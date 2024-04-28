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Ожидаются дебаты между Байденом и Трампом

США, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 03:52 Фото: Instagram/joebiden
Действующему и экс президенту США предстоят предвыборные дебаты, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден озвучил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. Это произошло в ходе часового интервью Байдена в шоу SiriusXM. Так, ведущий Говард Стерн признался, что хотел бы посмотреть дебаты двух претендентов на пост президента.

"Я не знаю, когда, но я рад вступить с ним в спор", – ответил Байден.

Менеджер предвыборного штаба Трампа Крис Ласивита не оставил вызов без ответа.

"Хорошо, давайте устроим!", – написал он.

Именно этой фразой на своей странице в Х он отреагировал на высказывание Байдена.

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине.

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