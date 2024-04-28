Ожидаются дебаты между Байденом и Трампом
Фото: Instagram/joebiden
Действующему и экс президенту США предстоят предвыборные дебаты, сообщает Zakon.kz.
Президент США Джо Байден озвучил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. Это произошло в ходе часового интервью Байдена в шоу SiriusXM. Так, ведущий Говард Стерн признался, что хотел бы посмотреть дебаты двух претендентов на пост президента.
"Я не знаю, когда, но я рад вступить с ним в спор", – ответил Байден.
Менеджер предвыборного штаба Трампа Крис Ласивита не оставил вызов без ответа.
"Хорошо, давайте устроим!", – написал он.
Именно этой фразой на своей странице в Х он отреагировал на высказывание Байдена.
Ok let’s set it up ! https://t.co/wPMBiGi0IU— Chris LaCivita (@LaCivitaC) April 26, 2024
24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине.
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