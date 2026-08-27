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Политика

Сунгат Есимханов освобожден от должности в Минэнерго: стала известна причина

Сунгат Есимханов, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:24 Фото: primeminister.kz
Сунгат Есимханов освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана, которую занимал с декабря 2023 года. Он стал депутатом Курултая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 августа 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Сунгат Есимханов родился 30 ноября 1973 года в Павлодарской области. Окончил Павлодарский Государственный университет им. С. Торайгырова (1996, "Бизнес и менеджмент"), Институт "Болашак" (2007, юрист).

Трудовую деятельность начал с должности инженера, а затем работал экономистом-нормировщиком, экономистом второй категории АО "Алюминий Казахстана" (1996-2000). Также занимал различные должности в Департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Астаны, Департаменте сводного анализа и координации по Астане, Департаменте административной и территориальной работы Астаны (2001-2004).

Вместе с тем был директором Департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области и Карагандинской области (2004-2007), финансовым директором ТОО "Игілік групп-ХХI" Астаны (2007-2008), заместителем генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева" (2008), начальником Управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (2008-2010), президентом АО "Казахэнергоэкспертиза" (06.2010-08.2014).

Кроме того, занимал такие должности, как председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2014-11.2018), вице-министр энергетики РК (11.2018-02.2020), первый замакима Павлодарской области (02.2020-04.2021), исполняющий обязанности председателя правления АО "Самрук-Энерго" (02.05.2021-06.2022), председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (08.2022-12.2023).

Должность вице-министра энергетики РК занимал с 19 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что Сунгат Есимханов стал депутатом Курултая от партии "Әділет". Отметим, что в соответствии с законодательством РК депутаты не могут занимать государственные должности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:24
Кто станет депутатом Курултая: партии начали публиковать списки кандидатов

Также в список партии "Әділет" из 110 кандидатов, получивших депутатские мандаты в однопалатном парламенте страны, вошли Сатыбалды Буршаков, Дархан Ахмедиев, Абай Алтай, Ербол Адаев. Они указом и распоряжениями президента тоже освобождены от своих должностей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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