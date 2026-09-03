Назначен министр финансов Казахстана
Официальный документ опубликовала пресс-служба Акорды.
"Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", – говорится в публикации.
Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.
В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2005 году – Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности "юриспруденция". В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.
Трудовую деятельность начал в 1998 году в должности главного бухгалтера Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК.
В 2000-2008 годах работал в Налоговом комитете по Алматы, где последовательно занимал должности инспектора, ведущего и главного налогового инспектора, а также начальника отделов по работе с субъектами малого предпринимательства и аудита.
В 2008-2009 годах возглавлял Управление администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.
В 2009-2012 годах был заместителем начальника Налогового департамента по Алматы.
В 2012-2013 годах занимал должность начальника управления Налогового комитета Министерства финансов РК.
В 2013-2014 годах – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.
В 2014 году работал главным консультантом Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.
В 2014-2017 годах возглавлял Департамент государственных доходов по Атырауской области.
В 2017-2019 годах был директором Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В 2019-2020 годах занимал должность вице-министра национальной экономики РК.
В 2020-2023 годах возглавлял отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету, член фракции партии Amanat в Мажилисе.
В феврале 2024 года назначен министром финансов РК.
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