Назначен министр финансов Казахстана

Сегодня, 3 сентября 2026 года, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначен министр финансов. Им остался Мади Такиев, который занимает эту должность с 6 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Официальный документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", – говорится в публикации.

Мади Такиев родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2005 году – Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности "юриспруденция". В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в должности главного бухгалтера Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК.

В 2000-2008 годах работал в Налоговом комитете по Алматы, где последовательно занимал должности инспектора, ведущего и главного налогового инспектора, а также начальника отделов по работе с субъектами малого предпринимательства и аудита.

В 2008-2009 годах возглавлял Управление администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.

В 2009-2012 годах был заместителем начальника Налогового департамента по Алматы.

В 2012-2013 годах занимал должность начальника управления Налогового комитета Министерства финансов РК.

В 2013-2014 годах – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В 2014 году работал главным консультантом Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2017 годах возглавлял Департамент государственных доходов по Атырауской области.

В 2017-2019 годах был директором Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2019-2020 годах занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

В 2020-2023 годах возглавлял отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету, член фракции партии Amanat в Мажилисе.

В феврале 2024 года назначен министром финансов РК.

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Ранее Токаев подписал ряд указов. К примеру, Даурен Косанов был переназначен министром обороны Казахстана. Кроме того, Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел. Также Серик Жумангарин остается заместителем премьер-министра – министром национальной экономики. Еще Жаслан Мадиев сохранил пост заместителя премьера – министра ИИ.