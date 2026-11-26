39-летний Рахымжан Исакулов временно исполняет обязанности министра промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию, распространенную ранее в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства (МПС) РК.

"Вице-министр промышленности и строительства РК Рахымжан Исакулов временно исполняет обязанности министра до назначения министра в установленном порядке", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства 26 ноября 2026 года.

В настоящее время, как уточнили в пресс-службе МПС, Рахымжан Исакулов "осуществляет полномочия по руководству министерством и обеспечивает его текущую деятельность".

"Он будет исполнять обязанности министра до назначения нового руководителя", – заключили в пресс-службе.

Известно, что и. о. министра промышленности и строительства Рахымжан Исакулов уже успел провести личный прием граждан. Это произошло 25 ноября.

"В ходе приема жители подняли актуальные вопросы качества строительства жилья, управления многоквартирными жилыми домами, деятельности объединений собственников имущества (ОСИ), а также взаимодействия жильцов с органами управления домами. Особое внимание было уделено вопросам содержания общего имущества, организации работы ОСИ, прозрачности принимаемых решений и ответственности сторон за надлежащее управление многоквартирными домами. По каждому обращению были заслушаны позиции заявителей и даны соответствующие разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль профильных подразделений", – раскрыли подробности в пресс-службе МПС РК.

Рахымжан Исакулов родился 5 ноября 1987 года в Шымкенте. Окончил Роял Холловей Университет Лондона по программе "Болашак" (специальность "бакалавр экономики и менеджмента"), Национальный Аспирантский институт политических исследований по гранту правительства Японии в рамках Программы молодых лидеров (специальность "магистр государственного управления").

Трудовую деятельность начал в 2010 году и. о. референта Канцелярии президента РК. В 2013-2018 годах работал на различных должностях в Администрации президента РК – от консультанта Отдела государственной службы и кадровой политики до государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

Также был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области (2018-2020), руководителем аппарата акима Астаны (2020-2022), руководителем Министерства информации и общественного развития РК (2022-2023), руководителем аппарата Министерства промышленности и строительства РК (2023-2024).

15 ноября 2024 года был назначен вице-министром промышленности и строительства РК.

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