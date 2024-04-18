Бишимбаев отказался предоставить суду пароль от своего телефона

Сегодня, 18 апреля, в суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева. В его рамках стороны должны были исследовать телефон экс-министра. Однако подсудимый отказался предоставить суду пароль от своего смартфона, сообщает Zakon.kz.

Прокурор попросил у Бишимбаева предоставить шестизначный код от его телефона, чтобы разблокировать гаджет и приступить к его исследованию. Однако подсудимый отказался это делать.

"Я предоставлю пароль только своему защитнику. И раз сторона обвинения не может его вскрыть и предоставить его, как свое доказательство, я хочу предоставить его, как доказательство от стороны защиты. И если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль", – заявил Куандык Бишимбаев.

Мотивировал он это тем, что на его гаджете есть много других вещей, которые он не хотел бы, чтобы стали доступны общественности. Ранее он ссылался на фото и видео личного характера.

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9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.