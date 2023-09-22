Главное к утру: новое достижение сборной по футболу, очередное дело против Тореали и студенческая поножовщина
Футболисты в топе
На четыре строчки поднялась сборная Казахстана по футболу в мировом рейтинге, согласно обновленным данным Международной федерации футбольных ассоциаций от 21 сентября. Это позволило казахстанским футболистам занять место в топе лучших сборных по версии FIFA.
Дело Тореали
Певец Торегали Тореали вновь предстанет перед судом. Исполнителя будут судить за оскорбление полицейских, которые задерживали Тореали в тот момент, когда его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Студенческая поножовщина
В одном из учебных заведений Караганды произошел конфликт между студентами. В ходе драки участники пустили в ход холодное оружие. Один студент с травмами попал в больницу.
Новости Казахстана
Чиновника районного отдела ЖКХ в Северо-Казахстанской области уволили за то, что он оплатил подрядчику фактически не выполненные работы.
Заместитель акима Актау работал не только на госслужбе, но и занимался предпринимательством. После проверки Антикора тайный бизнес обошелся чиновнику в полмиллиона тенге.
В ночь на 22 сентября по улице Абая в Алматы каршеринговый Volkswagen Polo влетел в припаркованные автомобили. Как минимум четверо человек пострадали в результате столкновения.
В Уральске арестовали мужчину, который занимался сексом прямо на улице города с другим мужчиной. Полицейские ищут второго участника «мелкого хулиганства».
В Экибастузе двух жительниц оштрафовали за ложные звонки с сообщениями о семейных конфликтах. Полицейские усмотрели в действиях женщин «заведомо ложный вызов спецслужб».
В Актобе депутат городского маслихата сложила полномочия после того, как ее поймали пьяной за рулем внедорожника. Женщине также грозит лишение прав и арест до 15 суток.