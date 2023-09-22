Главное к утру: новое достижение сборной по футболу, очередное дело против Тореали и студенческая поножовщина

Казахстанская сборная по футболу значительно поднялась в рейтинге FIFA: вошла в топ-100 команд. Известного казахстанского певца Торегали Тореали вновь будут судить, на этот раз за оскорбление полицейских. Студенты устроили драку с поножовщиной в Караганде, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Футболисты в топе

На четыре строчки поднялась сборная Казахстана по футболу в мировом рейтинге, согласно обновленным данным Международной федерации футбольных ассоциаций от 21 сентября. Это позволило казахстанским футболистам занять место в топе лучших сборных по версии FIFA.

Дело Тореали

Певец Торегали Тореали вновь предстанет перед судом. Исполнителя будут судить за оскорбление полицейских, которые задерживали Тореали в тот момент, когда его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Студенческая поножовщина

В одном из учебных заведений Караганды произошел конфликт между студентами. В ходе драки участники пустили в ход холодное оружие. Один студент с травмами попал в больницу.

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