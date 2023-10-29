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В МЧС поделились подробностями поисковой операции на шахте Костенко

начальник ДЧС Карагандинской области, Мурат Каптанов Фото: скриншот видео
В Министерстве по ЧС рассказали, как ведутся аварийно-спасательные работы на шахте Костенко, сообщает Zakon.kz.
"Аварийно-спасательные работы на шахте Костенко проводятся непрерывно. Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно", – сообщили в МЧС РК.

По словам начальника ДЧС области Мурата Каптанова, в операции участвуют 8 отделений спасателей в 44 человек и 12 единиц техники. Они работают посменно по 4 отделения круглосуточно.

Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений.

Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших.

Газовая обстановка в норме, видимых очагов горения нет.

Непрерывно работают телефоны горячей линии, всего поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.

По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

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Стало известно о состоянии пострадавших при аварии на шахте Костенко

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.

Мухит Турсынали
АрселорМиттал МЧС РК Карагандинская область ЧП на шахте Костенко
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