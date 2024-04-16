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Законодательство РК

Пожилой пастух остался отрезан от суши в Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 01:15 Фото: скриншот видео
На одной из фазенд близ реки Ишим в Жаркаинском районе мужчина 60-ти лет остался отрезан от суши, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в зону подтопления направились спасатели Акмолинского оперативно-спасательного отряда и сотрудники ОЧС района.

"Добравшись на лодке до пожилого пастуха, спасатели освободили его из водного плена. Спасенный в медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.


Ранее подростка эвакуировали в больницу из отрезанного водой поселка в Акмолинской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Паводки-2024 2024 год
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