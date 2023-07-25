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Главное к утру: изнасилование 14-летней девочки, попытка суицида на БАКАД и нападение медведя

Главное к утру: изнасилование 14-летней девочки, попытка суицида на БАКАД и нападение медведя Фото: Zakon.kz
В Петропавловске поймали очередного насильника. В Алматы в ТРЦ иностранец пнул ребенка, а в СКО на базе отдыха медведь откусил человеку руку. Об этом и многом другом – в подборке Zakon.kz.

Очередное изнасилование 

36-летнего жителя областного центра подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Заявление о преступлении было подано в полицию Петропавловска 4 мая, сообщает пресс-служба ДП СКО.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. В настоящее время он находится под стражей.

Иностранец пнул девочку в ТРЦ в Алматинской области

Гражданин Турции, гуляя по ТРЦ Aport Mall в Карасайском районе, сильно пнул мешавшую ему пройти четырехлетнюю девочку. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что девочку буквально откинуло в сторону. Мама девочки обратилась в полицию с заявлением в отношении неизвестного мужчины, нанесшего ее дочери телесные повреждения. В настоящее время задержанный в порядке, установленном в законодательстве, водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.

Остался без руки

Бурый медведь напал на сотрудника в частном зоопарке на территории зоны отдыха "Абакшино".

Информация о происшествии поступила в отдел полиции Кызылжарского района СКО 30 июня, передает пресс-служба ДП региона. Пострадавшему оказала первую помощь бригада скорой помощи, затем его госпитализировали. Животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6 июня принятому на работу в зону отдыха для уборки территории и кормления животных.

Попытка суицида

На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге парень пытался спрыгнуть с моста из-за девушки, но его удалось остановить. Инцидент произошел приблизительно в 12:30 на трассе БАКАД вблизи села Кызылкайрат Талгарского района.

Мужчина 1990 года рождения хотел спрыгнуть с моста на трассе. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели и техника ДЧС Алматинской области. По словам очевидцев, на попытку суицида мужчину натолкнула ссора с девушкой.

Мировые новости

Бизнесмен Илон Маск в очередной раз вернул себе звание самого богатого человека в мире. Как пишет Forbes, их рейтинг обновляется в режиме реального времени. 24 июля акции Tesla выросли на 2,5%. А значит, и состояние изобретателя выросло на $4,1 млрд и достигло $241 млрд. Это позволило главе Tesla в очередной раз вырваться вперед в гонке с Бернаром Арно, возглавляющим Louis Vuitton Moet Hennessy с его $234,6 млрд.

Третье место в списке самых богатых людей занимает основатель Amazon Джефф Безос с $151,9 млрд.

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Елена Вебер
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