В Казахстане начинается новый учебный год, 380 тысяч первоклашек пошли в школу

В Казахстане сегодня отмечают начало нового учебного года для учеников, студентов и учителей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, впервые сегодня переступят порог школы около 382 тысяч детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве просвещения РК, больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

В новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников – 188 900 учащихся 11 классов. Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.

55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах.

До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования.

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