Скляр о виновных в трагедии на шахте Костенко: Неприкасаемых нет

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр 4 ноября на брифинге в правительстве заявил, что привлекут к ответственности всех, кто виновен в трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр также сказал, что неприкасаемых быть не может.

"Просто нет их в данном случае. В строгом соответствии с законом правоохранительные органы обязались расследовать и привлечь всех, абсолютно всех, кто причастен к этому". Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

Он заверил, что все будут к привлечены к ответственности.

"Иностранный гражданин, наш, не имеет никакого значения. Поэтому я хочу попросить дождаться итогов расследования", – сказал Роман Скляр.

Также он заверил, что руководство "АрселорМиттал Темиртау" находится в Казахстане.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.

4 ноября 2023 года стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор.