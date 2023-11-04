Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" не связан с российскими олигархами

Казахстан АрселорМиттал инвестор Россия связь отсутствие Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге 4 ноября заверил, что ответственный инвестор "АрселорМиттал Темиртау" не связан с российскими олигархами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнул Роман Скляр, все разговоры по поводу якобы аффилированности новых инвесторов "АрселорМиттал Темиртау" с российскими олигархами домыслы и фейки.

"Я вам ответственно заявляю, что это не более, чем домыслы и фейки, что какие-то иностранные компании или люди из других государств, не только того, которое вы назвали (России – Прим. ред), придут и будут владеть предприятием. Либо сами, либо через каких-то подставных лиц. Мое мнение такое, я думаю, вы с ним тоже согласитесь, в век цифровизации, любое подставное лицо рано или поздно всплывет. Источники финансирование, связи, прочее, это все легко вычислить, не надо быть сотрудником спецслужб, надо просто зайти в интернет и все это найти. Поэтому в этом никакого смысла нет".Роман Скляр

Поэтому первый заместитель премьера порекомендовал казахстанцам набраться терпения и дождаться итогов окончания сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау.

"Наберитесь терпения, вы увидите, придет инвестор, я думаю, он будет открыт для общения со СМИ, учитывая тот резонанс, который вызвало предприятие и трагические события. Они будут обязаны давать СМИ информацию, показывать инвестиции, показывать реальные улучшения на производстве. Это мы будем контролировать". Роман Скляр

Ранее он рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. Также Роман Скляр сообщил, что привлекут к ответственности всех, кто виновен в трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".  Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.

Читайте также

Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан
Путин посетит Казахстан
небо, облака
Туман и сильные ветры: в столице и восьми областях объявили штормовое предупреждение
выборы
Выборы в Сырдарье и Шиели: особые моменты в важный день
Оксана Скибан
АрселорМиттал Скляр Роман Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления