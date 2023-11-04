Новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" не связан с российскими олигархами

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге 4 ноября заверил, что ответственный инвестор "АрселорМиттал Темиртау" не связан с российскими олигархами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнул Роман Скляр, все разговоры по поводу якобы аффилированности новых инвесторов "АрселорМиттал Темиртау" с российскими олигархами домыслы и фейки.

"Я вам ответственно заявляю, что это не более, чем домыслы и фейки, что какие-то иностранные компании или люди из других государств, не только того, которое вы назвали (России – Прим. ред), придут и будут владеть предприятием. Либо сами, либо через каких-то подставных лиц. Мое мнение такое, я думаю, вы с ним тоже согласитесь, в век цифровизации, любое подставное лицо рано или поздно всплывет. Источники финансирование, связи, прочее, это все легко вычислить, не надо быть сотрудником спецслужб, надо просто зайти в интернет и все это найти. Поэтому в этом никакого смысла нет". Роман Скляр

Поэтому первый заместитель премьера порекомендовал казахстанцам набраться терпения и дождаться итогов окончания сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау.

"Наберитесь терпения, вы увидите, придет инвестор, я думаю, он будет открыт для общения со СМИ, учитывая тот резонанс, который вызвало предприятие и трагические события. Они будут обязаны давать СМИ информацию, показывать инвестиции, показывать реальные улучшения на производстве. Это мы будем контролировать". Роман Скляр

Ранее он рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. Также Роман Скляр сообщил, что привлекут к ответственности всех, кто виновен в трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.