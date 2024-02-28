Расследование на АНПЗ, пробки в Астане и шокирующее обмеление Каспия – главное к утру

Руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Аким Астаны рассказал, как хотят решать загруженность дорог в городе. И в соцсетях появилось видео обмелевшего берега Каспийского моря. Главные события к утру 28 февраля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Расследование на АНПЗ

В отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями. Как выяснилось, руководством АНПЗ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Пробки в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как предлагается решать проблему пробок в Астане. Речь идет о создании транспортно-пересадочных узлов.

"Это обычная практика в крупных городах. Предполагается, что по пяти основным направлениям будут создаваться логистические центры, в их числе Кокшетау, Павлодар, Караганда, Косшы", – сказал аким Астаны.

По его словам, во всем мире вокруг крупных городов существуют такие центры. "До этих центров будут доходить крупные автобусные маршруты и люди смогут доезжать до них на своем авто и пересаживаться, например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку, или она дорогая. Пересаживаться на общественный транспорт. Ничего нового не придумываем. Просто эта практика будет использоваться в Астане", – резюмировал Женис Касымбек.

Кому почки?

За попытку незаконной продажи своей почки осудили жителя Актобе. Приговором суда мужчине назначен один год шесть месяцев лишения свободы условно. За ним установили пробационный контроль.

31 января сообщалось, что житель Акмолинской области пытался продать почку за 8 млн тенге. Его задержали при передаче денег.

Бунт ассенизаторов

В Алматы водители 50 ассенизаторских машин устроили собрание. Они боятся остаться без своего транспорта и грозят бунтом. Автомобили постоянно ломаются на плохой дороге, которая ведет к единственной в городе канализационной станции.

Каспий уходит?!

Блогер и общественник Нуркен Тажибай из Актау поделился в социальных сетях видео обмелевшего берега Каспийского моря. Видео он опубликовал в Instagram. "Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", – подписал пост блогер.

Подписчики блогера были шокированы увиденными кадрами.

И наконец, еще одна важная новость:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ. Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки вносятся в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

Новости мира

Египет построил второй лагерь для беженцев в секторе Газа. А будет еще и третий. Первый появился в начале января. Это палаточный лагерь для перемещенных лиц в районе Хан-Юниса. Как сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на около 7 тыс. человек.

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что миграционная политика нынешней администрации США сделала страну убежищем самых опасных преступников. Так бизнесмен прокомментировал статью в Bloomberg. В ней указано, что в Венесуэле наблюдается самый низкий уровень убийств за 22 года, так как страну покинули в том числе преступники и банды.

Журналист Такер Карлсон заявил, что НАТО не принесет пользу Соединенным Штатам. По мнению Карлсона, которое он выразил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, НАТО ущемляет суверенитет США. Кроме того, Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом.