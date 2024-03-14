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Законодательство РК

Начальника отдела "Казахмыса" задержали за вымогательство

задержание, Казахмыс, вымогательство, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:55 Фото: Zakon.kz
Начальника договорно-претензионного отдела юридического управления департамента юридической службы ТОО "Корпорация "Казахмыс" подозревают в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом предоставили в самой компании 14 марта.

"13 марта Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Карагандинской области при участии работников дирекции по безопасности ТОО "Корпорация "Казахмыс" по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РК – "Вымогательство", задержан начальник договорно-претензионного отдела юридического управления Центрального региона департамента юридической службы ТОО "Корпорация "Казахмыс", – сказано в распространенном сообщении.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные мероприятия.

Еще один случай вымогательства выявили в феврале в Астане. Там мужчина требовал 4 млн тенге, угрожая обнародовать в социальных сетях фото и видео интимного характера с участием своей жертвы.

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