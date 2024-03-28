В Казахстане определили населенные пункты для пилота по сельхозпереписи

По данным Бюро национальной статистики, выбраны населенные пункты в каждом регионе для апробирования работы информационных систем в различных условиях, в том числе в отсутствие интернета, сообщает Zakon.kz.

"Уже подготовлен проект правил проведения сельскохозяйственной пилотной переписи, состоялись заседания фокус-групп с участием НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций, прорабатываются вопросы предоставления или разработки цифровых карт населенных пунктов для переписи, разрабатывается мобильное и веб-приложение для переписи", – сообщил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев на совещании в правительстве.

Сельскохозяйственная перепись пройдет в 2025 году. Пилотный проект сельхозпереписи стартует в августе этого года, для него Бюро нацстатистики не будет привлекать внешних интервьюеров, проведет на выборочной основе, силами сотрудников территориальных подразделений.

Пилотом будут охвачены все регионы, в каждом два села и один город.

"Перепись будет проводиться посредством интернета в онлайн-режиме на специализированном сайте и путем опроса респондентов. Цель пилотного проекта – апробировать методологию, информационные системы и программное обеспечение, переписные листы и организацию полевых работ, качество интернет-покрытия и работы систем в условиях отсутствия интернета", – рассказал руководитель БНС.

Например, в качестве места для пилотной сельхозпереписи в ВКО было отобран город Шемонаиха, в Павлодарской области – город Аксу, села Бирлик и Каракудук, в Туркестанской – Сарыагаш, Ынтымак, Кершетас.

Пилот будет проводиться и в городах республиканского значения, в частности, в Алматы – в микрорайоне Кольсай, в Астане – в жилом массиве Куйгенжар, в Шымкенте – в Акжаре.

Сейчас Бюро нацстатистики прорабатывает вопросы бесперебойной передачи необходимых данных, включая персональные, с помощью информсистем ЕГКН, ЕГИСС, ГРСТ, ИСЖ, предоставления оцифрованных картографических материалов (карт и схематических планов населенных пунктов) и другие организационные и финансовые вопросы.

Национальная сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа по 20 октября 2025 года.

Ранее был утвержден план мероприятий по проведению сельскохозяйственной переписи.