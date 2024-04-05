В ДГД назвали имена, которые мошенники озвучивают во время звонков костанайцам

В ДГД по Костанайской области рассказали, что мошенники представляются сотрудниками органов государственных доходов и пугают штрафами, сообщает Zakon.kz.

При этом в ведомстве отметили, что такие факты участились.

"Имеются случаи мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые представители органов государственных доходов и сообщают об имеющейся задолженности, которую необходимо погасить в срочном порядке. Мошенники представляются сотрудником Департамента государственных доходов по Костанайской области Айткалыковой Айсулу и частным судебным исполнителем Ахметовой Динарой", – сообщили в ДГД по Костанайской области.

В ведомстве просят быть бдительными, не сообщать никому свои персональные данные, проверять информацию в органах государственных доходов по месту регистрации.

В КНБ РК тоже рассказали о том, что якобы от их имени казахстанцам звонят мошенники.