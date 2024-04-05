Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В ДГД назвали имена, которые мошенники озвучивают во время звонков костанайцам

мошенники, ДГД, звонки, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 12:33 Фото: pixbay
В ДГД по Костанайской области рассказали, что мошенники представляются сотрудниками органов государственных доходов и пугают штрафами, сообщает Zakon.kz.

При этом в ведомстве отметили, что такие факты участились. 

"Имеются случаи мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые представители органов государственных доходов и сообщают об имеющейся задолженности, которую необходимо погасить в срочном порядке. Мошенники представляются сотрудником Департамента государственных доходов по Костанайской области Айткалыковой Айсулу и частным судебным исполнителем Ахметовой Динарой", – сообщили в ДГД по Костанайской области.

В ведомстве просят быть бдительными, не сообщать никому свои персональные данные, проверять информацию в органах государственных доходов по месту регистрации.

В КНБ РК тоже рассказали о том, что якобы от их имени казахстанцам звонят мошенники.

Читайте также

Алматы, токсичные машины, штрафы, проверки
Штрафы на миллионы тенге заплатили водители "дымящих" машин в Алматы
Кролика спасли в Акмолинской области
И даже дикий кролик – спасатели продолжают вытаскивать из воды животных
ДТП, Самара-Шымкент, прокуратура
Гибель восьми иностранцев на трассе Самара – Шымкент: прокуратура сделала заявление
Ирина Капитанова
Комитет государственных доходов Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: