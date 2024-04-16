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Законодательство РК

Нарушения в действиях Минпрома выявило Агентство по защите и развитию конкуренции

Ископаемые , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:24 Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК
По итогам анализа рынка сервисных услуг добычи твердых полезных ископаемых АЗРК выявлено необоснованное взимание платы с инвесторов за доступ к геологической информации, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что в соответствии с приказом уполномоченного органа, подведомственной организации АО "Национальная геологическая служба" предоставлено право взимать плату с потенциальных инвесторов. В период 2022-2023 года оператором было рассмотрено 3999 заявок на получение геологической информации на общую сумму 1,18 млрд тенге. Наибольшая сумма оплаты составила 38,9 млн тенге за одну услугу.

"Вместе с тем данный приказ Минпрома противоречит требованиям Кодекса "О недрах и недропользовании", гарантирующего всем заинтересованным сторонам открытый и бесплатный доступ к геологической информации. Данная норма обеспечивает поддержку потенциальных инвесторов, способствуя реализации новых проектов", – подчеркнули в агентстве.

Антимонопольный орган пресекает незаконную деятельность операторов мер господдержки в части взимания платы, не предусмотренной законами.

В адрес Министерства промышленности и строительства по данному факту вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" оштрафовали на 592,7 миллиона тенге за злоупотребление монопольным положением.

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