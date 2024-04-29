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Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников

Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:00 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Мошенники регулярно придумывают схемы обмана и наживаются на доверчивых гражданах. К примеру, не так давно злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и уверяли, что работают над крупной спецоперацией, сообщает Zakon.kz.

Полиция Алматы решила выступить с предупреждением.

"В настоящее время участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в WhatsApp, ставят на "аватарку" фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации и, под предлогом внезапной проверки с КНБ РК, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть денежные средства на различные счета третьих лиц".Пресс-служба ДП Алматы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 11:00

Фото: пресс-служба ДП Алматы

К сожалению, как отмечает заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, факты обмана по такой схеме – не единичны.

"Поэтому очень важно, чтобы граждане знали аферистов в лицо и не вступали с ними в диалог".Куатбек Науатов

Ранее сообщалось, что полицейские направились на рынки города для проверки миграционного законодательства.

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