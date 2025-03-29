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События

В Жамбылской области сейсмологи фиксируют движения земной коры и микротолчки

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 00:40 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сотрудники Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС Казахстана продолжают мониторинг сейсмической активности в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В эпицентральной зоне в Меркенском районе развернута сеть наблюдения, включающая три дополнительные переносные станции. Они установлены по методу триангуляции в радиусе 30–80 км от эпицентра. Станции фиксируют движения земной коры, микротолчки и подземные шумы.

"Собранные данные передаются в режиме реального времени в Центральную сейсмическую обсерваторию для анализа. На их основе формируется заключение, которое направляется в Командный центр МЧС", — уточнили в МЧС.

Отмечается, что в настоящее время в Жамбылской области функционируют девять сейсмологических станций, включая одну комплексную, способную анализировать несколько параметров. Установка дополнительных станций повышает точность прогноза и позволяет своевременно реагировать на возможные афтершоки.

МЧС Казахстана сообщает, что ситуация находится под контролем, все необходимые меры для обеспечения безопасности населения предпринимаются.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

Токаев поручил восстановить объекты в Жамбылской области после землетрясения. По последним данным, зафиксированы повреждения в 104 жилых домах, поступивших в акиматы в виде обращений от граждан. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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