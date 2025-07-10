Заявление Перизат Кайрат о побоях в СИЗО прокомментировали в полиции Астаны

9 июля 2025 года в суде Астаны состоялось предварительное слушание по делу Перизат Кайрат. Тогда экс-глава благотворительного фонда заплакала и рассказала о побоях, полученных от рук сотрудников СИЗО. Сегодня, 10 июля, в полиции ответили на эти громкие заявления, сообщает Zakon.kz.

Так, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Астаны предоставила видеозаписи камер наблюдения.

"9 июня подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением, в котором указала, что сотрудник учреждения силой закрыл дверь камеры, зажав ее в дверном проеме, тем самым причинив ей телесные повреждения". Пресс-служба ДП Астаны

Также в полиции пояснили, что собранные материалы по данному заявлению передали в Департамент полиции Астаны: проводится досудебное расследование.

Следователи изучили видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допросили сотрудников и свидетелей.

В итоге по результатам первичных следственных действий:

"Доводы Перизат Кайрат о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются. Этому свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который П. Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений".

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначена экспертиза", – заключили в ведомстве.

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30 июня 2025 года Генеральная прокуратура сообщила, что направила уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Дочь и мать обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3 млрд тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и матери.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, стало известно 14 ноября 2024 года. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.

3 апреля заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объявил о завершении расследования по уголовному делу. По его словам, Перизат Кайрат не признает вину. 4 апреля в АФМ раскрыли новые подробности по делу.