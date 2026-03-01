Застрявший с семьей в Дубае казахстанец: Сбитую ракету видели своими глазами

Семья из Актау оказалась среди пассажиров, застрявших в Дубае из-за резкого обострения обстановки в регионе. Глава семейства рассказал, как они пережили эти сутки, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz 1 марта 2026 года, Аманбек с супругой и детьми прилетели на отдых 21 февраля и должны были вернуться домой 27-го. Уже после прохождения паспортного контроля им сообщили о переносе рейса с 09:00 на 21:00. По словам туристов, их рейс оказался единственным, который сначала перенесли, а затем отменили, тогда как остальные самолеты продолжали выполнять полеты. Пассажирам объявили, что их разместят в гостинице, после чего им пришлось обратно проходить таможню.

В это время стали поступать новости – Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал страны Персидского залива с американским присутствием.

"События закручивались, в аэропорту стали отменять рейсы, Wi-Fi был перегружен, информацию получали урывками. Мы узнали, что рейсы отменены, а воздушное пространство закрыто. Работа аэропорта фактически остановилась, в терминалах скопилось большое количество людей", – рассказывает Аманбек.

Около 200 туристов из Актау собрались вместе, и представитель авиакомпании FlyArystan организовал для них трансфер в отель рядом с аэропортом. Путешественников разместили в гостинице и обеспечили питанием.

Люди заметно волновались, однако усталость взяла верх, и большинство постояльцев легли спать. Ночью их разбудила воздушная тревога. Одновременно включились телевизор, городской телефон и мобильные устройства, на экранах появились предупреждения на арабском и английском языках: "Максимальная угроза, летит ракета". Туристы спешно оделись, взяли документы и теплые вещи и спустились вниз. По их словам, паники не было, гости отеля двигались спокойно, "как при землетрясении в Алматы".

Всех разместили в одном из помещений гостиницы, выдали воду и пледы. Там люди оставались до утра, некоторым даже удалось немного поспать. Утром, поднявшись в номера, они продолжали слышать звуки работы систем ПВО.

"Знакомые, проживающие постоянно в городе, рассказали, что провели ночь в подземном паркинге, а под утро обстрел усилился. Своими глазами видел вдалеке сбитую ракету, ощущение тревожное, конечно", – рассказал Аманбек.

В гостинице обстановка оставалась спокойной. Представитель консульства Казахстана встретился с казахстанцами, заверил их, что ситуация находится под контролем и "все будет хорошо". Срок проживания в отеле продлили еще на одну ночь.

Путешественникам также сообщили, что власти Дубая дали указание гостиницам оказывать содействие застрявшим туристам и не взимать оплату в случае истечения срока проживания, если они не могут покинуть страну. При этом некоторые отдыхающие, поддавшись панике, самостоятельно оплатили дополнительные сутки, и вопрос возврата средств остается открытым.

Взрывы в городе слышны до сих пор, поэтому туристы не исключают, что им придется задержаться. Четкой информации о возобновлении полетов нет, воздушное пространство вокруг остается закрытым. Семья практически не покидала пределы гостиницы. По их словам, самым тяжелым моментом была именно ночная сирена.

"От города устаешь, хочется домой, хотя здесь все шикарно и красиво. Когда задерживаешься в отпуске при таких обстоятельствах, уже не до отдыха, веселого мало. Переживаем за семью, переживаем, как попадем домой", – говорит Аманбек.

Сейчас мангистаусцы находятся в отеле и ожидают дальнейшего развития событий. Для оперативного обмена информацией все казахстанцы, находящиеся в Дубае, объединились в чате. Все они надеются, что им скоро удастся ступить на родную землю.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

По данным Министерства транспорта РК, по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов. Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран.