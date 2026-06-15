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События

Нетрезвый водитель Zeekr: что распивала компания до смертельного ДТП на аль-Фараби

ДТП на аль-Фараби, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
15 июня 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжилось главное судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Продолжилось исследование материалов уголовного дела. К процессу подключился еще один потерпевший – Канат Тлемесов – брат погибшего в ДТП водителя Mercedes Еламана Тлемесова.

"21 марта мне в 7:30 позвонила младшая сестра, сказала, что мы потеряли Еламана. Мы поехали в морг, опознали его. После этого написали заявление. Документы, телефон, вещи, часы я забрал. У меня нет никаких требований, мы дали ему прощение, далее пусть все будет по закону". Канат Тлемесов

Из СИЗО в онлайн-формате подключен ключевой свидетель Асет Жаксылыков, он отметил, что не отказывается от дачи показаний, однако хочет давать их в присутствии своего адвоката. Поэтому судья отложил его допрос.

В ходе заседания стало известно, что в тот вечер Александр Пак с компанией заказали не менее 2,25 литра вина, 0,9 литра виски и 0,2 литра текилы, а также алкогольные коктейли.

"Экспертиза установила, содержится ли алкоголь в крови Александра Пака. Согласно выводам, обнаружено 1,3 промилле этилового спирта, наркотические средства в крови не выявлены… Это может вызывать легкую степень опьянения", – зачитал материалы дела судья Еркин Майшинов.

21 марта 2026 года стало известно, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

12 июня сменился адвокат потерпевшей стороны: чету известных адвокатов Черновых заменила Гульмира Бабажанова, которая ранее занималась делом гибели Шерзата Полата.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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