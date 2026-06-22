ДТП на аль-Фараби в Алматы: 10 лет лишения свободы запросил прокурор для водителя Zeekr

22 июня 2026 года суд по резонансному делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы перешел к прениям, сообщает Zakon.kz.

В обвинительном акте прокурор Алибек Кумисбеков отметил, что вина подсудимого полностью доказана материалами дела, он просил суд признать виновным Алекандра Пака в совершении преступления и назначить 10 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

По его словам, виновник этой трагедии сел за руль, грубо нарушил установленные ПДД, превысил скорость, тем более находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в суде Александр Пак признал вину и раскаялся.

"Скорость движения автомобиля Zeekr перед столкновением составляла около 219 км/ч. Эта цифра не нуждается в комментариях. Управление автомобилем с такой скоростью в черте города в ночное время в состоянии опьянения – это не неосторожность, а сознательное создание смертельной опасности для всех… Алкоголь и руль несовместимы, а скорость – это не доблесть, а мера ответственности. Приговор по настоящему делу должен прозвучать как ясное предупреждение для каждого, кто склонен считать дорогу местом для самоутверждения. Нужно отвечать по всей строгости закона. Только неотвратимость справедливого наказания способна остановить тех, кого не остановить". Алибек Кумисбеков

Потерпевшие стороны единогласно заявили, что переживают тяжелое испытание. Несмотря на это, простили виновника ДТП не потому, что проявили слабость, а выражают человечность. Они просили суд назначить ему наказание согласно закону. Только отец погибшей Томирис Кыдырбеевой запросил максимальную компенсацию с виновника ДТП на аль-Фараби в Алматы – 100 млн тенге.

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

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Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

15 июня Александр Пак рассказал, как произошло ДТП.