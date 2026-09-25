Правительственная комиссия проконтролирует распределение помощи семьям погибших военнослужащих

В Актау состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель военнослужащих в Мангистауской области. Об этом 25 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата региона, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей центральных государственных и правоохранительных органов о ходе следственных мероприятий и мерах по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

С докладом о результатах первоочередных следственных действий выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов. Он сообщил, что по факту гибели военнослужащих Военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.

"На сегодняшний день в рамках уголовного дела процессуально зафиксирован статус подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания города Актау пять должностных лиц: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего ВМС ВС РК, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Следственные и процессуальные мероприятия продолжаются в полном объеме, проводятся необходимые экспертизы. В ходе следствия будет дана строгая правовая оценка действиям всех причастных лиц и окончательно установлен весь круг подозреваемых", – доложил Санжар Адилов.

Подводя итоги заседания, председатель правительственной комиссии Канат Бозумбаев подчеркнул, что государство берет на себя в полном объеме все обязательства по поддержке семей погибших военнослужащих.

"Гарантированные законом выплаты будут произведены без задержек, а за каждой семьей закрепят ответственных специалистов для постоянного адресного сопровождения", – говорится в сообщении.

Отдельная благодарность выражена членам Қазақстан Халық Кеңесі, депутатам Курултая, меценатам и неравнодушным гражданам. Благодаря их поддержке в специальном фонде собраны необходимые средства, и сбор официально закрыт.

Для прозрачного и адресного распределения помощи семьям погибших и пострадавшим создана спецкомиссия. Ее возглавил председатель Общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусипов.

Правоохранительным и государственным органам поручено установить строгий контроль за целевым использованием средств. Ход расследования и процесс оказания всесторонней помощи находятся на контроле правительственной комиссии.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.