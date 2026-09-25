Акимат сделал заявление о помощи семьям погибших военнослужащих на Каспии
В акимате напомнили, что для граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную поддержку семьям, действует единый фонд.
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"При этом перечисление денежных средств осуществляется исключительно на добровольной основе. Со стороны акимата области не давалось и не дается никаких поручений, требований или указаний гражданам, предпринимателям, организациям либо их сотрудникам о перечислении денежных средств. В том числе не давалось никаких поручений о перечислении работниками однодневной заработной платы. Перечисление заработной платы в качестве помощи не является обязательным и осуществляется исключительно по личному решению каждого сотрудника", – заявили в акимате.
Желающие оказать поддержку могут добровольно перечислить средства по официальным реквизитам фонда либо оказать материальную помощь непосредственно родственникам погибших военнослужащих.
"Оказать помощь или не оказывать ее – исключительно личное решение каждого человека. Любое принуждение к перечислению денежных средств недопустимо", – заключили в акимате.
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