Акимат сделал заявление о помощи семьям погибших военнослужащих на Каспии

Акимат Мангистауской области 25 сентября 2026 года уточнил, что материальная помощь семьям погибших и пострадавших на Каспии военнослужащих оказывается исключительно на добровольной основе, сообщает Zakon.kz.

В акимате напомнили, что для граждан, представителей бизнеса и организаций, желающих оказать материальную поддержку семьям, действует единый фонд.

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"При этом перечисление денежных средств осуществляется исключительно на добровольной основе . Со стороны акимата области не давалось и не дается никаких поручений, требований или указаний гражданам, предпринимателям, организациям либо их сотрудникам о перечислении денежных средств. В том числе не давалось никаких поручений о перечислении работниками однодневной заработной платы. Перечисление заработной платы в качестве помощи не является обязательным и осуществляется исключительно по личному решению каждого сотрудника", – заявили в акимате.

Желающие оказать поддержку могут добровольно перечислить средства по официальным реквизитам фонда либо оказать материальную помощь непосредственно родственникам погибших военнослужащих.

"Оказать помощь или не оказывать ее – исключительно личное решение каждого человека. Любое принуждение к перечислению денежных средств недопустимо", – заключили в акимате.

24 сентября 2026 года в ходе учений на побережье Каспийского моря при высадке личного состава с катера "Қайсар" в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащих унесло в море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК.

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25 сентября в МВД объявили, что после произошедшего задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.